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Франция усилит помощь Украине

Франция усилит помощь Украине Никто не должен сомневаться в решимости Франции поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Готовятся новые поставки военной помощи.
Другие страны
9 июля 2023 г. 15:52
Франция усилит помощь Украине

Никто не должен сомневаться в решимости Франции поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Готовятся новые поставки военной помощи.

Как передает Report, об этом интервью RFI заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство", - отметила Колонна.

По словам министра, помощь, которую предоставляет Франция, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, которые были сформулированы Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, сосредотачивая внимание на противовоздушной обороне и артиллерии.

"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной", - отметила министр.

В частности речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а также, как пояснила Колонна, предоставлении достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии России в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Ukraynaya yardımı artıracaq

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