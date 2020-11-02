Франция усилит контроль границ после терактов в стране

Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время.

Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.

Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.

"Не надо думать, что указывая пальцем на иностранцев, как это делают ультраправые, мы защитим нашу страну... Среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, - 22 французских гражданина", - отметил министр.

Глава МВД указал на то, что профили террористов очень различны.

"Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи", - заявил министр.

По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.