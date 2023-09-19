Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией

Власти Франции создадут на границе с Италией центр временного содержания мигрантов на 100 человек на фоне риска увеличения потока нелегалов.
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По его данным, договоренность была достигнута между МВД республики и властями департамента Приморские Альпы. Префектура департамента разъяснила, что речь не идет о "создании миграционного лагеря в Мантоне".
"Планируется временно увеличить вместимость полицейского участка для задержанных нелегалов до их передачи итальянским властям", - говорится в сообщении. Власти сообщили, что в последнее время в 20-километровой зоне близ границы с Италией стали все чаще задерживать нелегальных мигрантов.
Поскольку процедура высылки в Италию занимает определенное время, у местных правоохранителей заканчиваются места для размещения нелегалов, из-за чего и было принято решение о создании дополнительных помещений.