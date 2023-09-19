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Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией

Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией Власти Франции создадут на границе с Италией центр временного содержания мигрантов на 100 человек на фоне риска увеличения потока нелегалов.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 08:57
Франция создаст центр содержания мигрантов на границе с Италией

Власти Франции создадут на границе с Италией центр временного содержания мигрантов на 100 человек на фоне риска увеличения потока нелегалов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, договоренность была достигнута между МВД республики и властями департамента Приморские Альпы. Префектура департамента разъяснила, что речь не идет о "создании миграционного лагеря в Мантоне".

"Планируется временно увеличить вместимость полицейского участка для задержанных нелегалов до их передачи итальянским властям", - говорится в сообщении. Власти сообщили, что в последнее время в 20-километровой зоне близ границы с Италией стали все чаще задерживать нелегальных мигрантов.

Поскольку процедура высылки в Италию занимает определенное время, у местных правоохранителей заканчиваются места для размещения нелегалов, из-за чего и было принято решение о создании дополнительных помещений.

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