Франция создаст 50 новых парков ветряных электростанций в море

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг анонсировал создание 50 новых морских парков ветряных электростанций к 2050 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг анонсировал создание 50 новых морских парков ветряных электростанций к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Макрон сказал на пресс-конференции о будущем энергетики Франции.

"Морские ветряные электростанции будут развиваться с целью достичь мощности в 40 ГВт в 2050 году за счет строительства 50 парков ветряков в море", - сказал президент Франции.

Он отметил, что "никто не хочет видеть наши пейзажи и места исторического наследия на фоне огромных белых вышек", подразумевая ветрогенераторы. Тем не менее, по его словам, ветряная энергетика на суше продолжит развиваться и Франция планирует удвоить нынешний показатель выработки в 18,2 ГВт в данном секторе.

"Мы должны иметь очень четкую стратегию по каждому виду возобновляемой энергетики. В первую очередь солнечная энергетика, поскольку такие станции дешевле и лучше всего вписываются в пейзаж, - сказал он. - К 2050 году мы должны увеличить в десять раз мощности в данном секторе, чтобы выработка электроэнергии превысила 100 ГВт".

По словам президента, Франция может производить все оборудование для солнечных электростанций. В то же время он выступил с критикой других европейских стран, которые "по наивности или из-за фатальной ошибки позволили другому континенту производить технологии и развивать индустрию".

Макрон отметил, что развитие возобновляемой энергетики в сочетании с атомными электростанциями крайне необходимо в условиях постепенного снижения углеродного следа. "Даже если мы снизим потребление энергии на 40%, отказ от использования газа и нефти в течение 30 лет потребует от нас замещения мощностей и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Наши бензиновые и дизельные автомобили заменят электромобили, отопители все чаще будут электрическими, - заявил президент. - Мы должны иметь возможность производить на 60% больше электричества, чем сейчас".