Франция сократит расходы на помощь Украине из-за дефицита бюджета

Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета.

Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление минобороны республики Себастьяна Лекорню.

"В начале года в Париже было принято решение о том, что объемы помощи могут достичь 3 млрд евро. В реальности Франция выделит меньше этой суммы на помощь Украине", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Франция вынуждена сократить расходы для борьбы с дефицитом бюджета, который в 2024 году может достичь 6% от ВВП.

Напомним, что Франция столкнулась с трудностями в погашении государственного долга, который к концу сентября достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 трлн евро.