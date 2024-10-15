О нас

Франция сократит расходы на помощь Украине из-за дефицита бюджета

Франция сократит расходы на помощь Украине из-за дефицита бюджета Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета.
Другие страны
15 октября 2024 г. 23:02
Франция сократит расходы на помощь Украине из-за дефицита бюджета

Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление минобороны республики Себастьяна Лекорню.

"В начале года в Париже было принято решение о том, что объемы помощи могут достичь 3 млрд евро. В реальности Франция выделит меньше этой суммы на помощь Украине", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Франция вынуждена сократить расходы для борьбы с дефицитом бюджета, который в 2024 году может достичь 6% от ВВП.

Напомним, что Франция столкнулась с трудностями в погашении государственного долга, который к концу сентября достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 трлн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi