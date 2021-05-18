Франция сохраняет запрет на въезд для граждан стран за пределами ЕС

Въезд во Францию из стран за пределами Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией коронавируса по-прежнему запрещен, за исключением особых обстоятельств

Въезд во Францию из стран за пределами Евросоюза в связи с продолжающейся пандемией коронавируса по-прежнему запрещен, за исключением особых обстоятельств.

Как передает Report, об этом сообщили во вторник в МИД республики.

"Мы должны напомнить, что на этой стадии въезд во Францию из стран за пределами Европейского союза запрещен, за исключением особых обстоятельств", - отметил на брифинге представитель дипломатического ведомства.

Он указал, что государства ЕС "обсуждают сейчас на европейском уровне модальности открытия границ по мере развития в Европе и в других районах мира кампании вакцинации".