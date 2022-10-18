Франция снова оштрафована за загрязнение воздуха

Высший административный суд Франции обязал государство выплатить два новых штрафа в размере 10 миллионов евро за неспособность улучшить качество воздуха в крупных городах.

Высший административный суд Франции обязал государство выплатить два новых штрафа в размере 10 миллионов евро за неспособность улучшить качество воздуха в крупных городах.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, штрафы были наложены в дополнение к еще одному штрафу в размере 10 миллионов евро от того же суда по той же причине еще в 2021 году.

"По сей день меры, принимаемые государством, не гарантируют, что качество воздуха улучшится настолько, чтобы как можно быстрее соблюдать пороговые значения загрязнения", - говорится в заявлении Государственного совета. Отмечается, что деньги пойдут экологическим группам, которые возбудили дело.

Несмотря на некоторое улучшение, четыре района остаются в зоне особого риска: Тулуза, Париж, Лион и Экс-Марсель.

Франция входит в число нескольких членов Европейского Союза, которых высший суд ЕС в последние годы признал нарушением стандартов качества воздуха блока.

По оценкам Брюсселя, загрязнение воздуха ежегодно приводит к более чем 400 000 преждевременных смертей в Европе.