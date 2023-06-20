Франция сменила позицию по вступлению Украины в НАТО

Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Так, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу.

"Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", - пишут журналисты.