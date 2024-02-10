Франция: Слабый новый кабинет для сохранения доминантного положения Макрона

После нескольких недель переговоров французский кабинет министров наконец сформирован. Оценки и анализ нового состава разнятся в зависимости от политических предпочтений французских СМИ и общества.

После нескольких недель переговоров французский кабинет министров наконец сформирован. Оценки и анализ нового состава разнятся в зависимости от политических предпочтений французских СМИ и общества.

Центр и левое крыло французского политического спектра считают новое правительство "правым", а сторонники жесткой линии во французской оппозиции полагают, что новое правительство не будет достаточно эффективным из-за компромиссов, на которые пошла исполнительная власть.

Ясно одно. Времена, когда Макрон обещал французам быть политиком, который планирует управлять "ни слева, ни справа", официально канули в Лету. В нынешнем правительстве насчитывается до десятка министров, которые либо принадлежат к правому крылу макроновцев, либо в прошлом открыто выступали за более консервативный образ правления.

Одной из главных интриг в ходе формирования нового правительства стал открытый конфликт между давним сторонником Макрона Франсуа Байру и новым премьер-министром Габриэлем Атталем.

Байру, который представляет левоцентристское политическое крыло, долгое время назывался одним из возможных новых министров в правительстве Атталя. Тем не менее, одним из препятствий для его выдвижения стали его взаимоотношения с новым премьер-министром. Согласно многочисленным источникам, конфликт начался, когда Байру, лидер политического движения MoDem - союзника "Возрождения" Макрона, выразил сомнения в возрасте и политическом опыте Атталя.

Кроме того, конфликт разросся еще больше, когда Байру потребовал отдать ему министерство образования. Это одно из ключевых министерств Франции, где любой политик может сколотить свой политический капитал, учитывая то внимание, которое французская общественность уделяет именно этой сфере. Министерство образования известно как политический пост, на котором многие либо строят свою политическую судьбу, либо погружаются в работу и уходят из политической жизни. Стоит отметить, что премьер-министр Атталь сам является бывшим министром образования и пообещал продолжать наблюдать за развитием событий в данном ключевом направлении.

Несмотря на то, что его имя выдвигалось на пост министра образования вместо Амели Удеа-Кастеры, Байру в итоге отказался войти в состав правительства. Его решение было неожиданно объявлено в заявлении, направленном в AFP, в котором выражалось сожаление по поводу "отсутствия глубокого согласия в отношении политики, которой следует придерживаться", что привело к открытому кризису внутри большинства.

В этом смысле участие Байру и его напряженные отношения с Атталем могли создать головную боль для нового премьер-министра. Последний быстро решил, что не нуждается в этом. Для смягчения ситуации Атталь предложил ветерану французской политики пост министра обороны, что подтверждают источники La Liberation и Le Monde, но тот сразу отказался. Также предполагается, что Франсуа Байру воспринял невмешательство президента Макрона как личное оскорбление и предательство после той поддержки, которую он оказывал Макрону с момента создания En Marche (первого политического движения Эммануэля Макрона).

С другой стороны, в новом правительстве практически нет сильных политических фигур, что еще больше говорит о том, что Макрон хочет закрепить свое доминирующее положение в новом правительстве и держать всю власть в своих руках.

Вожделенный пост министра образования получила Николь Беллубе, сменившая на этом посту Амели Удеа-Кастеру после серии лжи и скандалов, в которых та была замешана. Кастера была понижена в должности и вернулась в свое прежнее министерство спорта. Фредерик Валлету становится министром здравоохранения, а Гийом Касбарян назначается министром жилищного строительства. Еще один пример дальнейшего скатывания на территорию правых сил: Касбарян был инициатором закона о борьбе со сквоттингом, который привел к насильственному выселению сквоттеров из занимаемых домов.

В целом, новое правительство молодое, неопытное и не имеет необходимых инструментов, чтобы противостоять Макрону или Атталю по любому вопросу, который может быть важен для исполнительной власти. Таким образом, Эммануэль Макрон решил упростить свое правление в последний срок пребывания на посту президента.

Учитывая количество проблем, с которыми сталкивается президент Франции по разным вопросам, включая недовольство фермеров, социальную поляризацию в обществе и отсутствие необходимой поддержки в Национальном собрании, такой кабинет дает ему определенное ощущение спокойствия и стабильности.

Джамал Мустафаев