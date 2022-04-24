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Франция сегодня выберет президента страны

Франция сегодня выберет президента страны Сегодня во Франции пройдет второй - финальный тур президентских выборов, за пост главы государства поборются действующий французский лидер Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 08:12
Франция сегодня выберет президента страны

Сегодня во Франции пройдет второй - финальный тур президентских выборов, за пост главы государства поборются действующий французский лидер Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как передает Report, французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени (10:00 - бакинское время). Большинство участков будет работать до 19:00 (21:00 - бакинское время), но в крупных городах, в частности в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, избиратели смогут голосовать до 20:00 (22:00 – бакинское время).

Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из которых проживают за пределами французской территории, они смогут проголосовать в консульствах.

Эксперты считают, что явка избирателей может значительно повлиять на результаты второго тура. Доля французов, воздержавшихся от голосования в первом туре, составила 26,3% - это означает, что почти 13 млн граждан Франции не ходили на выборы 10 апреля.

За 4 дня до голосования кандидаты провели прямые теледебаты. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен обсудили социальное вопросы, экономику, экологию, спорили о России и войне с Украиной.

Действующий президент раскритиковал свою оппонентку за связи с Кремлем и назвал Россию ее "банкиром". Как известно, партия "Национальное объединение" 8 лет назад брала займ у "Первого чешско-российского банка". Также Макрон вспомнил слова Ле Пен о том, что она считает Крым частью России.

Относительно войны в Украине президент назвал задачей Франции и Европы не допустить еще большей эскалации конфликта. Марин Ле Пен поддержала усилия Макрона по поиску путей к миру в Украине.

В то же время она выступила против эмбарго на энергоресурсы из РФ. Кроме того, кандидат в президенты заявила, что санкции приведут к созданию опасного союза России и Китая.

Согласно опросу телеканала BFMTV, после дебатов наибольшую поддержку зрителей получил Эммануэль Макрон - 59%. За Марин Ле Пен проголосовало 39%, а еще 2% зрителей не смогли определиться.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Fransada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

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