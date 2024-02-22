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Франция сегодня отправит партию оборонительного вооружения для Армении

Франция сегодня отправит партию оборонительного вооружения для Армении Франция 22 февраля отправит для Армении партию оборонительного вооружения.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 15:04
Франция сегодня отправит партию оборонительного вооружения для Армении

Франция 22 февраля отправит для Армении партию оборонительного вооружения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Le Figaro.

Речь идет о трех радарах Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли.

Армения и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в сфере обороны 23 октября 2023 года в ходе визита министра обороны Сурена Папикяна в Париж.

Ранее сегодня стало известно о том, что французская делегация во главе с министром обороны Себастьяном Лекорню в ближайшее время посетит Армению для переговоров о поставках оружия.

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