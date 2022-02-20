Франция рекомендует своим гражданам покинуть Украину

МИД Франции призвал находящихся в Украине французских граждан покинуть страну.

МИД Франции призвал находящихся в Украине французских граждан покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

"Всем французским гражданам, пребывание которых в Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну или отложить все поездки сюда", - отмечается на сайте МИД. "Гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в качестве меры предосторожности рекомендуется незамедлительно покинуть эти районы", - говорится в заявлении.

Подчеркивается также, проявлять повышенную бдительность и не посещать приграничные районы на севере и востоке страны.