Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию

МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине.

МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этом следует из рекомендации ведомства.

"В условиях вторжения России в Украину и применения в отношении этой страны международных санкций, необходимо проявлять повышенную бдительность ... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам", - говорится в рекомендации на сайте МИД,