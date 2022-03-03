О нас
Аудио новости

Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию

Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине.
Другие страны
3 марта 2022 г. 11:48
Франция рекомендовала своим гражданам покинуть Россию

МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну на фоне ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, этом следует из рекомендации ведомства.

"В условиях вторжения России в Украину и применения в отношении этой страны международных санкций, необходимо проявлять повышенную бдительность ... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам", - говорится в рекомендации на сайте МИД,

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fransa vətəndaşlarına Rusiyanı tərk etmək tövsiyə olunur
Версия на английском языке France advises its citizens to leave Russia

Экслюзивные новости

Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi