Франция разочарована введением США санкций против членов МУС

Официальный Париж разочарован введением Вашингтоном санкций против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что решение США ввести санкции против четырех судей МУС, в том числе француза Николя Гийу, за их действия против руководства Израиля и граждан США "разочаровало" официальный Париж.

В МИД утверждают, что введенные санкции противоречат принципам независимости судебной системы.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против Кимберли Прост из Канады, Николя Гийу из Франции, Назхата Шамима Хана с Фиджи и Мамэ Мандиайе Ньянга из Сенегала в связи с расследованием в МУС дел в отношении граждан США и Израиля.