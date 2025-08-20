О нас

Франция разочарована введением США санкций против членов МУС

Франция разочарована введением США санкций против членов МУС Официальный Париж разочарован введением Вашингтоном санкций против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).
Другие страны
20 августа 2025 г. 22:33
Франция разочарована введением США санкций против членов МУС

Официальный Париж разочарован введением Вашингтоном санкций против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что решение США ввести санкции против четырех судей МУС, в том числе француза Николя Гийу, за их действия против руководства Израиля и граждан США "разочаровало" официальный Париж.

В МИД утверждают, что введенные санкции противоречат принципам независимости судебной системы.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении санкций против Кимберли Прост из Канады, Николя Гийу из Франции, Назхата Шамима Хана с Фиджи и Мамэ Мандиайе Ньянга из Сенегала в связи с расследованием в МУС дел в отношении граждан США и Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa ABŞ-nin BCM üzvlərinə sanksiya tətbiq etməsindən məyus olub

Другие новости из категории

Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС
20 августа 2025 г. 22:12
Израиль начал наступление на город Газа
Израиль начал наступление на город Газа
20 августа 2025 г. 21:27
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек
20 августа 2025 г. 21:21
СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины
СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины
20 августа 2025 г. 21:09
США и Туркменистан обсудили сотрудничество в рамках платформы C5+1
США и Туркменистан обсудили сотрудничество в рамках платформы C5+1
20 августа 2025 г. 20:58
Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции
Главаря ИГ в Сирии убили в ходе операции международной коалиции
20 августа 2025 г. 20:27
Министры обороны и главы Генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины
Министры обороны и главы Генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины
20 августа 2025 г. 20:08
Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС
Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС
20 августа 2025 г. 19:50
Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе
Макрон: Операция Израиля в Газе приведет к катастрофе
20 августа 2025 г. 19:45
Нидерланды планируют отправить около 300 военных в Польшу
Нидерланды планируют отправить около 300 военных в Польшу
20 августа 2025 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi