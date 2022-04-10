Франция проводит первый тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции.

Первый тур выборов президента Франции состоится сегодня, за высший государственный пост будут бороться 12 кандидатов.

Как передает Report, согласно данным последних опросов общественного мнения, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, однако на результаты голосования может существенно повлиять такой фактор как явка. Она, по прогнозам политологов, может быть рекордно низкой.

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

В списках избирателей - 48,7 миллиона французов. В воскресенье по всей Франции будут работать около 70 тысяч избирательных участков. Они откроются в 8.00 (10.00 - бакинское время). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (21.00). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (22.00 - бакинское время).

В субботу голосование уже началось в заморских департаментах Франции, которые находятся в других часовых поясах.

В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них - действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоценстриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.

Также примут участие национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, троцкист, кандидат от партии "Рабочая борьба" Натали Арто, депутат Жан Лассаль и политик крайне левых взглядов Филипп Путу.