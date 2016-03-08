Франция проверяет информацию о ракетном запуске Ирана

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Французские власти проверяют данные о запуске иранской баллистической ракеты, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник. "Мы проверяем эту информацию. Иранская программа [по созданию] баллистических ракет вызывает серьезную озабоченность", - отметил дипломат.

Он добавил, что если ракеты обладают конструктивной возможностью ядерного потенциала, то их запуск нарушает резолюции Совбеза ООН.

Дипломат подчеркнул, что пока рано судить о возможных ответных мерах, информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что США могут поднять в СБ ООН вопрос о ракетном запуске Ирана в случае поступления информации о нарушении резолюций.