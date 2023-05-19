Франция продолжает вести колониальную политику по отношению к Мали

Телеканал CBC подготовил документальный фильм о продолжении введения Францией колониальной политики по отношению к африканским странам.

Телеканал CBC подготовил документальный фильм о продолжающейся колониальной политике Франции по отношению к африканским странам.

Как передает Report, взаимоотношения между Францией и Мали (бывший французский Судан) являются наглядным подтверждением этой стратегии.

В фильме подчеркивается, что колонизация в Мали проходила жестоко, кровопролитно и без каких-либо компромиссов.

"Мы [малийцы] по природе очень воинственны и привязаны к своей земле, языку, культуре. Поэтому сопротивление было жесточайшим", - поделился мыслями один из местных жителей.

По словам другого респондента, несмотря на то, что многие малийцы не жили во время колонизации, они все равно чувствуют ее пагубные последствия.

"Колониальная система все еще существует. Все африканские страны одинаковы, мы пока что не движемся вперед. Год за годом наше население увеличивается, но положение ухудшается. И французы начинают захватывать ключевые сегменты нашей экономики. Идет отток интеллигенции, образованных людей, которых заманивают к себе, приглашают на конференции и вручают медали, говоря им при этом "хорошо, что вы стали французами",- сказал он.