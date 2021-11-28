Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран

Франция продлевает до 1 декабря запрет на транспортное сообщение с семи странами юга Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон."

Франция продлевает до 1 декабря запрет на транспортное сообщение с семи странами юга Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон."

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.

Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.

Ранее предполагалось, что запрет на перемещение из этих государств во Францию продлится до 29 ноября.