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Франция призвала воздержаться от эскалации близ израильско-ливанской границы

Франция призвала воздержаться от эскалации близ израильско-ливанской

Министерство иностранных дел Франции призвало к сдержанности участников недавних обстрелов, произошедших на приграничных территориях Ливана и Израиля.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Мы с озабоченностью следим за выстрелами с обеих сторон от "голубой линии" (определенной мировым сообществом ливано-израильской границы). Мы призываем всех к большей сдержанности и работе в направлении быстрого снижения текущей напряженности", - гласит послание французского МИД.

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