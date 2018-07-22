Франция призвала США отменить пошлины на сталь

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Вашингтон отказаться от пошлин на сталь и алюминий, которые создают угрозу для мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую позицию он изложил в субботу в интервью агентству France-Presse на полях форума Группы двадцати, проходящего в Буэнос-Айресе.

"В этой торговой войне будут только проигравшие, - предупредил министр. - Она разрушит рабочие места и пагубно отразится на экономическом росте". "Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров", - сказал Ле Мэр.

Французский министр подчеркнул, что "мировая торговля не может основываться на законе джунглей". "Нельзя принять ситуацию, когда европейцы страдают от торговых тарифов, введенных Соединенными Штатами", - отметил Ле Мэр.

На полях саммита у него запланирована встреча с американским коллегой Стивеном Мнучиным.