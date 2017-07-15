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    Франция призвала снять санкции с Катара

    Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Власти Франции призвали отменить введённые арабскими странами ограничения, затрагивающие население Катара.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    «Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и были разделены», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

    Данное заявление он сделал в ходе своего визита в Доху.

    Отмечается, что 15 июля глава внешнеполитического ведомства намерен отправиться в Саудовскую Аравию, а 16 июля он посетит Кувейт и ОАЭ.

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