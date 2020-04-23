Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в среду в ООН проходит заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом, созвали Франция, Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

Постпред Франции выступил с рядом рекомендаций.

"Мы уже видим, как последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля. Давайте не будем ждать, пока следующий регион окажется охвачен конфликтом. Давайте сделаем проблемы изменения климата ключевым элементом нашей политики предотвращения конфликтов", - сказал де Ривьер.

Он призвал действовать прямо сейчас и принять соответствующие меры в ответ не только на существующие угрозы, но и на вызовы, "которые являются менее непосредственными, но могут иметь разрушительные последствия через 10 или 20 лет". "Арктика - хороший пример такой ситуации", - указал постпред Франции.

Во-вторых, по его словам, нужно расширить возможности на уровне ООН.

"Механизм по климату и безопасности уже способствовал укреплению потенциала системы ООН. Мы хотим, чтобы генеральный секретарь каждые два года представлял Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности подробный доклад, основанный на достоверных данных, который давал бы для каждого региона мира оценку рисков для мира и безопасности, возникающих в результате изменения климата", - указал де Ривьер. По его словам, такой доклад должен был бы давать рекомендации по предотвращению возникновения таких рисков.

"Мы также предлагаем, чтобы генеральный секретарь назначил специального посланника, отвечающего за климат и безопасность, чтобы лучше координировать действия ООН и ее учреждений по этому вопросу", - отметил постпред Франции.

Он призвал принять резолюцию, которая дала бы генеральному секретарю ООН четкие полномочия представлять такой доклад.