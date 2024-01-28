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Франция приостанавливает финансирование агентства ООН по поддержке палестинских беженцев

Франция приостанавливает финансирование агентства ООН по поддержке палестинских беженцев Франция временно прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной группировки ХАМАС на израильские города 7 октяб
Другие страны
28 января 2024 г. 18:16
Франция приостанавливает финансирование агентства ООН по поддержке палестинских беженцев

Франция временно прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикальной группировки ХАМАС на израильские города 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"В первой половине 2024 года Франция не планирует осуществлять какие-либо дополнительные выплаты и примет решение, когда придет время, совместно с ООН и основными донорами, обеспечив учет всех своих требований к прозрачности и безопасности помощи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за 2023 год Париж выделил БАПОР "почти €60 млн".

В ведомстве подчеркнули, что считают серьезными озвученные сведения о причастности сотрудников ведомства ООН к действиям ХАМАС, и ожидают, что начатые в последние дни расследования позволят узнать все обстоятельства, а также "будут сопровождаться конкретными мерами, которые должны быть быстро реализованы". Дипломаты призывают принимать меры "быстро и решительно" для обеспечения скорейшего возобновления работы агентства. МИД Франции указывает на "катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе" и обещает значительно увеличить со своей стороны поставки гуманитарной помощи для мирных жителей на охваченных боевыми действиями территориях.

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