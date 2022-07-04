Франция приняла 100 тысяч украинских беженцев

Франция приняла более 100 тыс беженцев с Украины с момента начала военной операции РФ, при этом власти не знают, где поселилась половина этих людей.

Франция приняла более 100 тыс беженцев с Украины с момента начала военной операции РФ, при этом власти не знают, где поселилась половина этих людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde сообщил руководитель межминистерского кризисного центра, префект Жозеф Зимет.

"Мы приняли во Франции более 100 тыс украинцев, - сказал он. - Сначала мы были страной транзита, прежде всего в Испанию, которая уже несколько лет назад открыла свой рынок труда для украинцев".

Префект отметил, что в последняя время динамика приема беженцев пошла на спад, но тем не менее "Франция принимает каждую неделю около 300 человек". "Мы наладили эффективную систему приема, уже более 18 тыс детей пошли в школу", - сказал Зимет.

По словам Зимета, до конфликта во Франции проживали около 19 тыс украинцев.

"Украинские власти не предполагают возвращения к нормальной жизни до 2023 года, поэтому значительная часть беженцев будет оставаться здесь еще и в следующем году. Это требует от нас нового подхода, чтобы организовать расселение этих людей", - подчеркнул префект.

Зимет признал, что французские власти "не имеют информации о том, где сейчас проживают 50 тыс. украинцев". "Когда в сентябре мы должны будем продлить шестимесячные разрешения на пребывание в стране, мы больше узнаем об условиях жизни беженцев и том, как они планируют жить в будущем", - считает глава кризисного центра.

Он отметил, что власти продумывают размеры пособий для французских семей, принимающих беженцев. Речь может идти о финансовой помощи в размере 150-200 евро в месяц. "Возможности размещения беженцев в гостиницах сокращаются из-за наступления периода отпусков, - заметил Зимет. - Нельзя допустить ситуацию, когда украинцы будут спать в парках или на пляжах".

"Чтобы избежать напряженности и конкуренции за доступ к жилью, правительство разработало план размещения беженцев в небольших городах, где до конца июня была поставлена задача найти 7,5 тыс единиц жилья. На 50% задача выполнена, но надо еще убедить украинцев, которые привыкли жить в мегаполисах, туда уехать", - сказал глава кризисного центра.

Зимет рассказал, что около 700 человек были размещены на борту парома в Марселе, однако когда их расселяли, 300 украинцев отказывались уезжать из города. "В целом по стране несколько тысяч таких отказов. Это заставило нас ужесточить правила", - подчеркнул руководитель кризисного центра.

Как уточнил Зимет, из прибывших беженцев около 60 тыс человек могли бы работать по найму, "однако в минувшем месяце трудились всего 3,5 тыс человек, треть из которых - в гостиничной и ресторанной сферах". "Украинцы хотят работать, но проблема связана с их уровнем лингвистической подготовки. Сказать им, что они должны изучать французский, значит предвосхищать время, которое они пробудут в стране. С этой ситуацией мы сталкиваемся ежедневно", - посетовал он.