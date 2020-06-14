​Франция примет новые меры по борьбе с расизмом

Эмманюэль Макрон https://report.az/storage/news/797f33219546ecd8ad93fb409a6dc924/6a43d298-f974-4931-b9c2-9e429566c4ad_292.jpg

Франция продолжит и усилит борьбу за равные возможности для всех групп населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 14 июня заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

"Мы будем бескомпромиссны в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации, - отметил он. - Наша борьба должна продолжаться и усиливаться". По словам Макрона, необходимо, чтобы получение дипломов и трудоустройство "всегда основывались исключительно на заслугах". "Фамилия, адрес и цвет кожи никогда не должны снижать шансы претендентов", - подчеркнул он.

Ранее во Франции прошли акции в память об афроамериканце Джордже Флойде, умершем после его задержания полицией в США. Манифестанты несли также портреты Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер после задержания жандармами в июле 2016 года при не установленных до сих пор обстоятельствах.