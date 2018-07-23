Франция примет часть активистов "Белых касок" из Сирии

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Франция примет часть активистов неправительственной организации (НПО) "Белые каски", эвакуированных из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Франции.

"Франция будет участвовать в приеме "Белых касок" и их семей", - подчеркнули во французском министерстве. Отмечалось также, что Париж содействовал операции по эвакуации активистов "Белых касок" и их семей из Сирии, где "их безопасность была серьезно подорвана".

Ранее официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов "Белых касок" с семьями. По информации израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии.