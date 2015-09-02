​Франция прекратила расследование гибели Ясира Арафата

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Французские судьи, занимавшиеся расследованием заявлений о том, что палестинский лидер Ясир Арафат был убит, закрыли дело, не предъявив никаких обвинений.

Как передает Report, об этом сообщила прокуратура в городе Нантер.

Адвокат вдовы Арафата Сухи Франсис Спине заявил, что будет оспаривать это решение. По версии родственников Арафата, его отравили радиоактивным полонием.

Ясир Арафат возглавлял Организацию освобождения Палестины в течение 35 лет и стал первым главой Палестинской автономии в 1996 году.

Он скончался в 2000 году в больнице во Франции, после того как за месяц до этого ему резко стало плохо. Официальная причина смерти - обширный инсульт, но врачи не смогли определить причину болезни, а вскрытие не проводилось.

Расследование началось в 2012 году по запросу Сухи Арафат. Останки палестинского лидера эксгумировали, а независимые экспертизы были проведены специалистами из Франции, России и Швейцарии.