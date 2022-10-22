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Франция предупредила Иран по ядерной сделке

Франция предупредила Иран по ядерной сделке Ирану не следует ожидать лучших условий по ядерной сделке, чем те, которые были ранее ему предложены.
Другие страны
22 октября 2022 г. 01:19
Франция предупредила Иран по ядерной сделке

Ирану не следует ожидать лучших условий по ядерной сделке, чем те, которые были ранее ему предложены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Предложения, касающиеся иранской ядерной программы, были сделаны иранской стороне в итоге очень долгих переговоров. Иран пока их не принял, хотя ему было ясно сказано, что на столе переговоров не появится проекта, который был бы лучше, - сказала Колонна. - Решение поэтому остается за Тегераном, и ему следует принять то, что предложено".

Она отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в минувшем месяце на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, эта встреча показала, что Тегеран не готов принять предложения мирового сообщества.

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