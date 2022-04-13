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Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений в Украине

Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений в Украине Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений в Украине.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 18:27
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений в Украине

Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь.

"Франция, как председатель в Совете ЕС, в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран-членов ЕС, Европола и Евроюста, для расследования военных преступлений в Украине", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.

11 апреля в Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбору доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.

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