Франция предоставит Украине вооружение на 200 млн евро

Франция создаст специальный фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине закупить на эту сумму вооружение у французских производителей.

Франция создаст специальный фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине закупить на эту сумму вооружение у французских производителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Франция является надежным поставщиком для Украины с начала войны.

"Мы изучили потребности украинской армии для продления этой помощи в 2023 году", - сказал он.

Кроме того, министр по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Парижа предоставить Киеву ЗРК Mistral для противодействия крылатым ракетам и БПЛА. Ранее Франция передала Украине два ЗРК Crotale и РСЗО LRU.

Отметим, что 28 декабря Лекорню прибыл в Киев для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся оказания военной поддержке Украине.