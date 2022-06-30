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Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar

Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar Франция предоставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.
Другие страны
30 июня 2022 г. 17:57
Франция предоставит Украине еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar

Франция предоставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита НАТО в Мадриде.

Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро доставит 6 дополнительных пушек Caesar, а также бронетехнику для защиты от жестокой агрессии России", - сказал Макрон.

Он заявил, что Россия не должна выиграть войну в Украине, потому что это поставит под угрозу безопасность Европы в целом.

Он также объявил, что союзники "единодушно решили усилить нашу экономическую и военную поддержку Украины".

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа "значительное количество" бронированных автомобилей VAB.

Франция уже передала Украине 12 САУ Caesar, которые могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 километров со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту.

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