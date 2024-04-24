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Франция предложила ввести новые санкции против России

Франция предложила ввести новые санкции против России Франция предложила Евросоюзу (ЕС) ввести новые санкции в отношении России, в том числе против боевиков ЧВК "Вагнер".
Другие страны
24 апреля 2024 г. 16:12
Франция предложила ввести новые санкции против России

Франция предложила Евросоюзу (ЕС) ввести новые санкции в отношении России, в том числе против боевиков ЧВК "Вагнер".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

В нем говорится о том, что в Европе расширилась дестабилизирующая деятельность субъектов, связанными с Россией. Эти действия приводят к подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов. В преддверии парламентских выборов в ЕС в июне объединение сделало "своим главным приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации".

Франция требует ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России, подозреваемых в организации "операций по дезинформации" против стран ЕС, а также вмешательству в выборы. Среди таких лиц власти Франции указывают наемников "Вагнер".

По данным агентства, предложение Франции уже поддержали Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Эстония.

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Версия на английском языке France proposes new EU sanctions against Russia

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