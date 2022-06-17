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Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar

Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar Количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, предложенных Парижем Украине, составит четверть ее собственных резервов.
Другие страны
17 июня 2022 г. 15:51
Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar

Количество самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, предложенных Парижем Украине, составит четверть ее собственных резервов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Он уточняет, что в начале спецоперации ВС РФ в Украине Франция располагала 76 гаубицами такого типа. В то же время с учетом обещанных в четверг президентом Франции Эмманюэлем Макроном дополнительных шести самоходок общее количество предложенных Парижем Киеву Caesar составит 18. При этом в МИД страны ранее заявляли, что предложенные Украине гаубицы будут заимствованы из резервов французских сухопутных войск.

Телеканал не располагает данными о том, получила ли французская компания Nexter заказ от правительства на производство новых САУ для восполнения резервов. При этом бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе своего визита на завод Nexter в Роане 19 февраля заявил, что Генеральная дирекция по вооружениям Франции (DGA) одобрила контракт с компанией на создание САУ Caesar калибром 155 мм нового поколения.

Согласно заявлению Nexter, в 2024 году DGA будет предложено два возможных варианта реализации контракта: производство 109 САУ Caesar нового поколения или производство 33 гаубиц и модернизация 76 находящихся в строю. По заявлению компании, и в том и в другом случае артиллерийские полки сухопутных войск Франции к 2031 году будут укомплектованы 109 единицами САУ Caesar в обновленном варианте.

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