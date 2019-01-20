Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan в единую компанию

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение автоконцерна Renault и японского Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.

Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

По ее сведениям, соответствующее требование было выдвинуто французской делегацией в составе генерального директора Агентства государственного участия Мартена Виаля и директора кабинета министра экономики Эмманюэля Мулена, посетившей Токио на этой неделе. Кроме того, они заявили, что намерены назначить нового председателя совета директоров Nissan вместо арестованного ранее Карлоса Гона. Французский концерн обладает таким правом согласно текущему договору о партнерстве.

Издание отмечает, что на фоне усложнившихся отношений между двумя автопроизводителями компания Renault возобновила давление с целью осуществления слияния. Nissan выступает против этого, поскольку тогда правительство Франции, являющееся акционером Renault, получит возможность влиять на ее политику. Как ожидается, в ближайшее время Renault назначит своего нового главу, который, скорее всего, займет жесткую позицию на переговорах с японской стороной по указанию правительства Франции. Отмечается, что Гон перед тем, как был арестован, также планировал осуществить интеграцию двух компаний.

В настоящее время Renault имеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров, а Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса.