Франция потребовала немедленно освободить президента Мали

Министерство иностранных дел Франции призвало к диалогу все политические силы Мали и потребовало немедленно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и членов правительства

Министерство иностранных дел Франции призвало к диалогу все политические силы Мали и потребовало немедленно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и членов правительства.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Франция приняла к сведению объявление об отставке президента Ибрагима Бубакара Кейты. Она призывает немедленно освободить его, а также членов правительства, находящихся в настоящее время под стражей", — приводятся слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Он отметил, что Франция призывает все политические и общественные силы к диалогу, чтобы разрешить глубокий кризис, который переживает страна.

Ранее арестованный мятежными военными президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.