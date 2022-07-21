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Франция потратит €85 млн на пополнение запасов САУ Caesar, переданных Украине

Франция потратит €85 млн на пополнение запасов САУ Caesar, переданных Украине Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине.
Другие страны
21 июля 2022 г. 07:58
Франция потратит €85 млн на пополнение запасов САУ Caesar, переданных Украине

Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

По его словам, в результате передачи украинской стороне указанного вооружения резервы сократились на четверть.

"Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам осуществить это пополнение. Суть заключается в том, чтобы не нанести ущерб учебным и тренировочным планам наших стрелков", - пояснил министр во время слушаний в Комитете Сената по иностранным делам и обороне.

С.Лекорню уточнил, что до начала военных действий в Украине у Франции было 76 САУ Caesar. Производство одной установки занимает более полутора лет.

"Запасы артиллерийских снарядов удастся пополнить уже в следующем году", - добавил французский министр.

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Версия на азербайджанском языке Fransa “Sezar” qurğularının ehtiyatlarını doldurmaq üçün 85 milyon avro xərcləyəcək

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