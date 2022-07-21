Франция потратит €85 млн на пополнение запасов САУ Caesar, переданных Украине

Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине.
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По его словам, в результате передачи украинской стороне указанного вооружения резервы сократились на четверть.
"Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам осуществить это пополнение. Суть заключается в том, чтобы не нанести ущерб учебным и тренировочным планам наших стрелков", - пояснил министр во время слушаний в Комитете Сената по иностранным делам и обороне.
С.Лекорню уточнил, что до начала военных действий в Украине у Франции было 76 САУ Caesar. Производство одной установки занимает более полутора лет.
"Запасы артиллерийских снарядов удастся пополнить уже в следующем году", - добавил французский министр.