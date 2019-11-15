Франция потеряла 2,5 млрд евро из-за протестов "желтых жилетов"

© РИА "Новости" https://report.az/storage/news/b8b89bd995049f81b8d537f23b45b6e8/dca3b2ee-4ac6-4be4-9129-f9571fa57116_292.jpg

За год протестов "желтых жилетов" Франция потеряла около 2,5 млрд евро, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Согласно данным французского правительства, больше всего убытков от еженедельных протестов понес мелкий и средний бизнес.

Так, об отсрочке по выплатам социальных взносов на общую сумму 460 млн евро попросили 5 тысяч мелких предприятий и торговых компаний. За последний год страховые компании выплатили около 230 млн евро 13 тысячам предприятий, пострадавших во время субботних акций.

Напомним, акции "желтых жилетов" во Франции начались в октябре 2018 года. Изначально причиной недовольства населения было повышение цен на бензин. Протесты проходят каждую субботу в Париже и других городах страны. Часто акции сопровождаются столкновениями протестующих с полицией.