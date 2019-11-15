Франция потеряла 2,5 млрд евро из-за протестов "желтых жилетов"

За год протестов "желтых жилетов" Франция потеряла около 2,5 млрд евро, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.
Согласно данным французского правительства, больше всего убытков от еженедельных протестов понес мелкий и средний бизнес.
Так, об отсрочке по выплатам социальных взносов на общую сумму 460 млн евро попросили 5 тысяч мелких предприятий и торговых компаний. За последний год страховые компании выплатили около 230 млн евро 13 тысячам предприятий, пострадавших во время субботних акций.
Напомним, акции "желтых жилетов" во Франции начались в октябре 2018 года. Изначально причиной недовольства населения было повышение цен на бензин. Протесты проходят каждую субботу в Париже и других городах страны. Часто акции сопровождаются столкновениями протестующих с полицией.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости