Франция поставит в Украину новую партию оружия

Министры военных ведомств Франции и Украины обсудили поставки в Украину новой партии французского оружия.
Как передает Report, об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили поставки Киеву САУ и ракет по следам визита в Украину начальника Главного штаба французских вооруженных сил генерала армии Тьерри Бюркара.
"Мы сверили часы в деле военной поддержки с моим украинским коллегой, чтобы подготовить новые пакеты помощи, - написал Лекорню. - Речь идет о САУ Caesar, средствах ПВО и дальнобойных ракетах SCALP".