Франция поставит Украине новые САУ Caesar

Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, чтобы поставить их Украине.

Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, чтобы поставить их Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

По данным источников издания, Франция может перенаправить от 6 до 12 гаубиц из 15 изначально заказанных Данией. Соответствующие трехсторонние переговоры велись с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Утверждается, что датское правительство согласилось уступить запрошенные Украиной САУ. При этом, по данным газеты, Макрон категорически отказался передавать Украине дополнительные гаубицы из резервов французской армии.

Соответствующий заказ на 15 САУ Caesar Дания разместила в 2017 году, а в 2019 году дозаказала еще 4 экземпляра. При этом датские экземпляры представляют собой более тяжелые версии данной боевой машины: грузовая платформа, на которой размещено орудие, имеет не 12, а 16 колес, ее масса составляет 32 тонны вместо 18 у стандартной версии. Боезапас увеличен с 18 до 36 боеприпасов, а кабина имеет дополнительное бронирование.