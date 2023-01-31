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Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar

Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил во вторник, что Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar 155 мм в дополнение к ранее предоставленным Киеву 18 САУ.
Другие страны
31 января 2023 г. 23:25
Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar

Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил во вторник, что Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar 155 мм в дополнение к ранее предоставленным Киеву 18 САУ.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Europe 1, эти поставки будут "профинансированы в рамках учрежденного Францией фонда поддержки в 200 млн евро", пояснил министр на пресс-конференции.

По его словам, 12 самоходных гаубиц будут поставлены "в ближайшие недели".

В свою очередь, газета Ouest-France сообщает, что Франция также умножит усилия по подготовке украинских военнослужащих. До лета около 2000 солдат с Украины пройдут обучение на французской территории.

Помимо этого, Париж направит в Польшу 150 французских инструкторов в помощь по подготовке 600 украинских солдат в месяц.

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