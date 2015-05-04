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    ​Франция поставит Катару истребители Rafale на 7 млрд. долларов

    Договор был подписан во время визита президента Франции в Катар

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Франция заключила контракт с Катаром на поставку 24 истребителей Rafale общей стоимостью 7,02 млрд. долларов. 

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, чиновник в Министерстве обороны Франции рассказал, что также французские военные обучат 36 катарских пилотов и 100 техников.

    Договор был подписан во время визита президента Франции Франсуа Олланда в Катар. Как ожидается, Олланд также проведет двусторонние встречи с рядом региональных лидеров стран Персидского залива.

    Rafale — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". 

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