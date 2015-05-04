​Франция поставит Катару истребители Rafale на 7 млрд. долларов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Франция заключила контракт с Катаром на поставку 24 истребителей Rafale общей стоимостью 7,02 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, чиновник в Министерстве обороны Франции рассказал, что также французские военные обучат 36 катарских пилотов и 100 техников.

Договор был подписан во время визита президента Франции Франсуа Олланда в Катар. Как ожидается, Олланд также проведет двусторонние встречи с рядом региональных лидеров стран Персидского залива.

Rafale — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation".