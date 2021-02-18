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Франция помогла основным виновникам геноцида в Руанде бежать

Франция помогла основным виновникам геноцида в Руанде бежать Стали известны новые подробности о геноциде в Руанде
Другие страны
18 февраля 2021 г. 11:42
Франция помогла основным виновникам геноцида в Руанде бежать

Стали известны новые подробности о геноциде в Руанде в 1994 году, свидетельствующие о том, что Франция помогла основным виновникам тех событий избежать ответственности за содеянное.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Новые документальные свидетельства из официальных французских архивов показывают, что Париж позволил преступникам бежать, игнорируя просьбы своего посла об их аресте. Эти подробности были опубликованы французским онлайн-изданием Mediapart, они изложены в телеграмме от июля 1994 года, и к ним получил доступ Франсуа Гранер, директор по исследованиям Французского национального исследовательского центра (CNRS), который изучает официальные архивы, связанные с ролью Франции в геноциде. В телеграмме говорится, что французская армия, развернутая в рамках миротворческой миссии ООН, создала безопасную гуманитарную зону для защиты сил, стоящих за запланированными убийствами.

Согласно Mediapart, французский дипломат Янник Жерар в телеграмме от 15 июля 1994 г. из Руанды запросил инструкции из Парижа относительно "лиц, почти все из которых считаются ответственными за массовые убийства", прибывших в лагерь беженцев, управляемый французскими военными в Гисеньи, на границе с Заиром.

В телеграмме говорилось: "Мы публично сообщили им, что их присутствие в этом районе нежелательно" и "они будут помещены под домашний арест до тех пор, пока не сдадутся Организации Объединенных Наций".

В ответ Бернар Эми, тогдашний советник министра иностранных дел Алена Жюппе и нынешний директор Главного управления внешней безопасности (DGSE), написал:

"Вы можете использовать все косвенные каналы, и особенно свои контакты в Африке, чтобы передать этим лицам (находящимся под контролем французской армии), что мы просим их покинуть Зону безопасной гуманитарной помощи, не раскрывая себя напрямую. Международное сообщество и в частности, Организация Объединенных Наций последует против этих так называемых властей".

Хотя Руанда никогда не была французской колонией, сменяющие друг друга французские правительства поддерживали тесные связи после обретения страной независимости в 1962 году, включая обучение ее высших военных лидеров. Франция также подписала военные соглашения с президентом Жювеналом Хабиариманой, смерть которого в 1994 году спровоцировала массовые убийства в Руанде.

На фоне этих связей ряд подозреваемых в геноциде нашли убежище во Франции. Руанда направила во Францию ​​48 запросов об экстрадиции, больше, чем в любую другую европейскую страну.

Но высший суд Франции неизменно отклонял запросы об экстрадиции в Руанду подозреваемых, на том основании, что это преступление не фигурировало в своде законов Руанды во время массового убийства.

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Версия на английском языке France allowed Rwanda genocide perpetrators to flee

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