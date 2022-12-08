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Франция поддерживает включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону

Франция поддерживает включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону Франция намерена поддержать расширение Шенгенской зоны за счет включения в нее Болгарии, Румынии и Хорватии, считает, что эти страны готовы обеспечить контроль за внешними границами Европы в контексте нелегальной миграции.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 17:02
Франция поддерживает включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону

Франция намерена поддержать расширение Шенгенской зоны за счет включения в нее Болгарии, Румынии и Хорватии, считает, что эти страны готовы обеспечить контроль за внешними границами Европы в контексте нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел в Брюсселе.

"Франция проголосует за включение Румынии, Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону. Это дружественные, братские страны, приложившие большие усилия для защиты границ Европы, - сказал он. - Если мы хотим ограничить маршруты прибытия нелегальных мигрантов на Балканах в сторону ЕС, мы можем открыть наше шенгенское пространство и одновременно обеспечить безопасность внешних европейских границ, что сделают Румыния, Болгария и Хорватия".

В то же время он отказался комментировать позицию Австрии, которая выступает против такого решения в настоящее время. Так, в среду австрийский канцлер Карл Нехаммер призвал отложить рассмотрение вопроса о включении данных стран в Шенгенскую зону до осени 2023 года в связи с усилившимся притоком нелегальных мигрантов в Австрию.

16 ноября Еврокомиссия объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству и рекомендовала Совету ЕС утвердить это решение. Ожидается, что совет рассмотрит его 8 декабря.

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