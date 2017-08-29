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    Франция проведет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма

    Конференцию планируется провести в начале следующего года

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Франция планирует провести международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на ежегодном совещании послов Франции, которое проходит в Париже.

    Как подчеркнул французский лидер, противодействие финансированию терроризма должно стать одним из ключевых направлений в борьбе с этим глобальным явлением.

    "Если мы хотим достичь результатов в борьбе с терроризмом и его финансированием, нужно поддерживать требовательные связи со всеми и иметь четкий график и ясно обозначенные приоритеты. Именно поэтому, в начале следующего года Франция проведет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма", - сказал он, не уточнив, в каком формате пройдет это совещание и каков может быть состав его участников.

    Отметим, что на  амбассадориале также участвует посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

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