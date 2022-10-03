Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion

Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. Как передает Report, об этом сообщает Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. Как передает Report, об этом сообщает Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и минобороны Франции находится в работе.

Договор пока не заключен, однако поставка Украине 20 бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Bastion способен перевозить до 10 человек. Уточняется, что Киеву планируется отправить боевую модель, на которой будет возможность установить пулемет калибра 12,7 мм.