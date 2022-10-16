Франция планирует передать Украине системы ПВО Crotale

Франция пообещала направить в Украину системы противовоздушной обороны Crotale для защиты украинских городов.

Франция пообещала направить в Украину системы противовоздушной обороны Crotale для защиты украинских городов.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, помимо этого французская сторона готовит программу обучения украинских военнослужащих. Около 2 тысяч военных будут направлены во Францию, где в течение нескольких недель они будут проходить боевую подготовку, а также специализированную подготовку по логистике и другим нуждам.

Crotale - всепогодный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, который предназначен для борьбы с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах. Дальность стрельбы составляет 500-10000 метров, а число ракет в пусковой установке - 8.

Отметим, что Франция уже поставила 18 артиллерийских орудий Caesar и ведет переговоры о поставке еще шести. Также Париж начал изучать запрос от Киева касаемо поставок наземного ракетного вооружения.