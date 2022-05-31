Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.
Колонна заявила, что хотя Франция не находится в состоянии войны с Россией, но помогает Украине в области обороны.
"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинской властью и постоянно знаем, какие есть нужды с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки", - заявила Колонна.
По ее словам, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил получение запроса от президента Украины Владимира Зеленского и заверил в продолжении предоставления Украине военной поддержки.
"Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", - подчеркнула Колонна.
Она сказала, что во Франции будут анализироваться запросы Украины и французские возможности для удовлетворения этих запросов.
Колонна добавила, что ранее Украина уже получала САУ Caesar и теперь будет доставлена еще одна партия. "Мы не можем открыто публично говорить об этом. Мы говорим об этом в рамках дружеского диалога. В ближайшие недели", - сказала она.