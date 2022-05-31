Франция передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Колонна сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Колонна заявила, что хотя Франция не находится в состоянии войны с Россией, но помогает Украине в области обороны.

"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинской властью и постоянно знаем, какие есть нужды с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки", - заявила Колонна.

По ее словам, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил получение запроса от президента Украины Владимира Зеленского и заверил в продолжении предоставления Украине военной поддержки.

"Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", - подчеркнула Колонна.

Она сказала, что во Франции будут анализироваться запросы Украины и французские возможности для удовлетворения этих запросов.

Колонна добавила, что ранее Украина уже получала САУ Caesar и теперь будет доставлена еще одна партия. "Мы не можем открыто публично говорить об этом. Мы говорим об этом в рамках дружеского диалога. В ближайшие недели", - сказала она.