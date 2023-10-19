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Представитель Партии свободы Мартиники: Франция отравляла вредными веществами страны Африки

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция отравляла вредными веществами страны Африки Франция отравляла вредными веществами страны Африки.
Другие страны
19 октября 2023 г. 15:46
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция отравляла вредными веществами страны Африки

Франция отравляла вредными веществами страны Африки.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

Он отметил, что Франция в странах Африки использовала редкие химикаты для выращивания бананов.

"Ими была загрязнена почва. И это способствовало росту заболеваемости среди населения африканских стран. Молекулы этих веществ даже были обнаружены в материнском молоке. Мы предприняли меры по этому поводу, однако эта проблема до сих пор не решена. А когда мы обратились к французским ученым, они утверждали, что все это связано с условиями антисанитарии в Африке".

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Representative of Martinique Freedom Party: France poisoned African countries with harmful substances
Версия на азербайджанском языке Martinikanın Azadlıq Partiyasının nümayəndəsi: “Fransa Afrika ölkələrini zəhərləyib”

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