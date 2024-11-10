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Франция отправит в Украину новую партию ракет SCALP

Франция отправит в Украину новую партию ракет SCALP Париж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP для ударов за пределами линии фронта, а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 12:29
Франция отправит в Украину новую партию ракет SCALP

Париж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP для ударов за пределами линии фронта, а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP в соответствии с обещаниями президента Франции Эмманюэля Макрона, которые он дал Владимиру Зеленскому", - сказал министр.

Глава французского оборонного ведомства заверил, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву, что, по его словам, должно позволить украинским властям рассмотреть некие политические решения.

"Военная поддержка крайне важна, и, даже когда конфликт закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию", - подчеркнул он. В этом контексте он заявил о намерении продолжать программу подготовки украинских военнослужащих.

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