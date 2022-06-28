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Франция отправит в Украину бронетранспортеры

Франция отправит в Украину бронетранспортеры Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.
Другие страны
28 июня 2022 г. 17:42
Франция отправит в Украину бронетранспортеры

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж отправит в Украину "значительное количество" бронетранспортеров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет BFMTV.

Для быстрого передвижения в районах под вражеским огнем армиям нужна бронетехника... Поэтому Франция доставит значительное количество транспортных средств типа VAB, которые оснащены оружием", – сказал министр.

Министр также подтвердил отправление в Украину шести дополнительных САУ "Цезарь" кроме двенадцати, которые уже переданы ВСУ.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция готова предоставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки "Цезарь". ВСУ ранее продемонстрировали, как самоходные гаубицы Caesar бьют российских оккупантов на фронте.

Caesar-это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

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